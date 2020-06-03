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الأربعاء 1441/10/11 هـ الموافق 2020/06/03 م واس
/ تونس تسجل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا وإصابة واحدة
تونس 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس
سجلت تونس اليوم حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد حالات الوفاة عند 49 حالة.
وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أنه تم تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة إلى 1087 حالة إصابة مؤكدة، مقابل 965 حالة شفاء، حتى تاريخ اليوم.
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