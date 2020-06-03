القاهرة11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع نظيره الروسي سيرجي لافروف عددا من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين وسبُل الارتقاء بعلاقات التعاون في مختلف المجالات.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد حافظ أن الوزيرين ناقشا الأوضاع الإقليمية، لاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي شامل بما يحقق استعادة الأمن والقضاء على مظاهر الإرهاب كافة.وأشار المتحدث إلى التشاور حول مستجدات القضية الفلسطينية، وأهمية الحفاظ على فرص التوصُل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية في إطار حل الدولتين، مع التحذير من مغبة أي إجراءات إسرائيلية أحادية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لأن ذلك لن يؤدي سوى إلى تعقُّد الموقف والتأثير على الاستقرار والأمن الإقليميين.ولفت المتحدث الانتباه إلى أن الوزير شكري قدم خلال الاتصال شرحاً لنظيره الروسي حول آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، موضحاً مجريات المفاوضات كافة وقبول الجانب المصري باستئنافها، وضرورة أن تُسفر عن التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة، مع التأكيد على رفض اتخاذ إثيوبيا أي إجراء أحادي دون التوصل لاتفاق.//انتهى//20:59ت م0211