أبوجا 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسأعلنت القوات المسلحة النيجيرية اليوم، أن وحداتها قتلت 75 عنصراً من تنظيم " بوكو حرام " الإرهابي.وأوضح بيان القوات المسلحة أن وحدات الجيش نفذت عمليات أمنية متتابعة في المنطقة التي تتلاقى فيها حدود النيجر ونيجيريا والتشاد.وظهرت جماعة " بوكو حرام" في شمال شرق نيجيريا عام 2009م، وفي ربيع 2015م أعلنت الجماعة عن انضمامها إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، وقد أسفرت العمليات الإرهابية لهذا التنظيم عن مقتل 35 ألف شخص خلال العقد الأخير.// انتهى //21:14ت م0215