الرياض 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واستُنظم جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم غدٍ " عن بُعد " برنامجاً عن " الكشفية في أثناء جائحة كورونا وما بعدها " ، ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تنفذها الجمعية منذ بدء الجائحة لتوعية المجتمع بمخاطرها.وسيقدم البرنامج المدير العام لتطوير الكشفية بالمنظمة الكشفية العالمية الدكتور هاني عبدالوهاب عبدالمنعم ، وسيتناول العديد من المحاور ومن أهمها : الوضع الراهن للجائحة، والظروف الكشفية في الجائحة ، والإجابة على تساؤل: ما الحلول المطروحة حالياً ؟ ، وما الحلول المستقبلية ؟.// انتهى //21:20ت م0218