ثقافي / الكشافة يتعرفون على دور الحركة الكشفية في أثناء جائحة كورونا
الأربعاء 1441/10/11 هـ الموافق 2020/06/03 م واس
الرياض 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس
تُنظم جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم غدٍ " عن بُعد " برنامجاً عن " الكشفية في أثناء جائحة كورونا وما بعدها " ، ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تنفذها الجمعية منذ بدء الجائحة لتوعية المجتمع بمخاطرها.
وسيقدم البرنامج المدير العام لتطوير الكشفية بالمنظمة الكشفية العالمية الدكتور هاني عبدالوهاب عبدالمنعم ، وسيتناول العديد من المحاور ومن أهمها : الوضع الراهن للجائحة، والظروف الكشفية في الجائحة ، والإجابة على تساؤل: ما الحلول المطروحة حالياً ؟ ، وما الحلول المستقبلية ؟.
// انتهى //
21:20ت م
0218