إسلام آباد 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بأن بلاده لن تساوم على أمنها الوطني وسيادتها الإقليمية.صرح بذلك خلال زيارة قام بها إلى مقر الاستخبارات العسكرية المشتركة الباكستانية في إسلام آباد بحضور رئيس أركان الجيش الجنرال قمر باجوه ووزيري الخارجية شاه محمود قريشي، والتخطيط الوطني أسد عمر، ومستشار الأمن الوطني معيد يوسف، والمدير العام للاستخبارات العسكرية المشتركة الجنرال فيض حميد.واستمع عمران خان إلى إيجاز عن التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجهها باكستان، والجهود التي تبذلها باكستان لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والدفاع عن مصالحها الوطنية.وأعرب عمران خان بهذه المناسبة عن تقديره للتضحيات والجهود الدؤوبة لوكالة الاستخبارات المشتركة ودورها الفعّال في الدفاع عن المصلحة الوطنية.// انتهى //21:25ت م0219