الرباط 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسسجلت المغرب 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية معظمها بمدينة الدار البيضاء، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 7922، فيما استقر عدد الوفيات على 206.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 6866 بعد تعافي 456 شخصًا آخرين، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 239 ألف و 902 بعد الكشف المخبري.// انتهى //21:32ت م0220