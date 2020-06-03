القاهرة 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري هاتفيًا اليوم مع نظيره الألماني "هايكو ماس" آخر مُستجدات ملف سد النهضة، وصولاً إلى الموقف المصري بقبول استئناف المسار التفاوضي بغية سرعة التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة.وأكد شكري خلال الاتصال على ضرورة رفض أي إجراءات أحادية في هذه القضية الحيوية قبل التوصل إلى اتفاق يُحقق مصالح جميع الأطراف.وأشار المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد حافظ إلى أن الوزيرين بحثا التطورات المُتعلقة بالقضية الفلسطينية، وجهود إحياء عملية السلام بناء على حل الدولتين، مع التحذير من مغبة اتخاذ أي خطوات أحادية تقوض تلك الجهود وتدفع الأوضاع في المنطقة إلى المزيد من التعقيد بالإضافة لاستعراض آخر مُستجدات الوضع في ليبيا .// انتهى //21:38ت م0221