سياسي / وزير الخارجية المصري يبحث هاتفيًا مع نظيره الألماني العديد من المستجدات بالمنطقة
الأربعاء 1441/10/11 هـ الموافق 2020/06/03 م واس
القاهرة 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري هاتفيًا اليوم مع نظيره الألماني "هايكو ماس" آخر مُستجدات ملف سد النهضة، وصولاً إلى الموقف المصري بقبول استئناف المسار التفاوضي بغية سرعة التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة.
وأكد شكري خلال الاتصال على ضرورة رفض أي إجراءات أحادية في هذه القضية الحيوية قبل التوصل إلى اتفاق يُحقق مصالح جميع الأطراف.
وأشار المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد حافظ إلى أن الوزيرين بحثا التطورات المُتعلقة بالقضية الفلسطينية، وجهود إحياء عملية السلام بناء على حل الدولتين، مع التحذير من مغبة اتخاذ أي خطوات أحادية تقوض تلك الجهود وتدفع الأوضاع في المنطقة إلى المزيد من التعقيد بالإضافة لاستعراض آخر مُستجدات الوضع في ليبيا .
// انتهى //
21:38ت م
0221