الجزائر 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واستلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اتصالاً هاتفيًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.وذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم أنه تم خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة, إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:57ت م0223