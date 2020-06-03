لندن 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسدعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا جميع المواطنيين السعوديين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية الجديدة أثناء السفر عبر جميع أنحاء مطارات المملكة المتحدة.ونوهت السفارة إلى أنه يتوجب على جميع المواطنين السعوديين المسافرين عبر المطارات البريطانية ارتداء الكمامات، كما تلزم الإجراءات الجديدة القادمين إلى بريطانيا ابتداءً من يوم الاثنين القادم 8 يونيو تقديم معلوماتهم الشخصية عند الوصول، وعدم مغادرة مسكنهم لمدة 14 يوماً.‏// انتهى //22:39ت م0227