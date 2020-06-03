القاهرة 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد ووفاة 36 حالة ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد ، بخروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية للفيروس ليصبح 8371 حالة ، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم ، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1088 حالة وفاة.//انتهى//22:42ت م0228