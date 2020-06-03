رفحاء 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسحددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رفحاء بمنطفة الحدود الشمالية 51 جامعاً ومسجداً في بالمحافظة والمراكز التابعة لها التي ستؤدى فيها صلاة الجمعة المقبلة ، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للحد من جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.ودعت إدارة المساجد المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة، وإبقاء المسافة المحددة بين كل مصلٍ وآخر، وضرورة لبس الكمامة، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند الدخول والخروج، وفي حالة امتلاء الجوامع التوجه إلى أقرب مسجد مجاور والمحدد ضمن المساجد التي ستقام بها صلاة الجمعة.// انتهى //22:42ت م0229