سكاكا 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واستواصل الجهات الأمنية بمنطقة الجوف حضورها المكثف المنسق في الشوارع والطرق والتقاطعات والميادين العامة للتشديد على تطبيق أمر منع التجول من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 6 صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة مع تطبيق التعليمات الصحية كافة في أثناء تقديم خدماتها.وخلال جولة عدسة "واس" الميدانية اليوم بمدينة سكاكا وثقت خلو الطرق الرئيسة والميادين من المرتادين من المواطنين والمقيمين عدا الذين يحملون تصريح تنقل من خلال تطبيق " توكلنا " لأمر طارئ , الذي يدل على استشعار جميع أفراد المجتمع المسؤولية الكاملة لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تُعد من أوليات القيادة الرشيدة للمحافظة على الصحة العامة، مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //22:43ت م0230