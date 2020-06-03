طريف 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسحددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية 37 جامعاً ومسجداً في بالمحافظة لإقامة صلاة الجمعة.وأوضحت إدارة المساجد بالمحافظة أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، داعية المصلين في حالة امتلاء الجوامع التوجه إلى أقرب مسجد مجاور والمحدد ضمن المساجد التي ستقام بها صلاة الجمعة، والتقيد بإحضار السجادة الخاصة ولبس الكمامة القماشية وتجنب المصافحة والحرص على التباعد الجسدي بما لايقل عن مترين بين المصلين في الأماكن المخصصة.// انتهى //22:44ت م0231