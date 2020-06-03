عام / الجهات الأمنية بمحافظة طريف تواصل مهامها في تطبيق أمر منع التجول
الأربعاء 1441/10/11 هـ الموافق 2020/06/03 م واس
طريف 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس
واصلت الجهات الأمنية بمحافظة طريف مهامها الميدانية لتطبيق أمر منع التجول ، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة من السيارات والمارة التزام الأهالي بتطبيق أمر منع التجول ، مما سهل حركة القطاعات الحيوية المستثناة في آداء عملها بكل يسر وسهولة لتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين في منازلهم.
وتأتي الإجراءات الاحترازية والوقائية في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع .
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22:59ت م
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