طريف 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسواصلت الجهات الأمنية بمحافظة طريف مهامها الميدانية لتطبيق أمر منع التجول ، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة من السيارات والمارة التزام الأهالي بتطبيق أمر منع التجول ، مما سهل حركة القطاعات الحيوية المستثناة في آداء عملها بكل يسر وسهولة لتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين في منازلهم.وتأتي الإجراءات الاحترازية والوقائية في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع .// انتهى //22:59ت م0234