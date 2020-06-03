الخرطوم 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسالتقى وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين اليوم ، بسفراء الاتحاد الأوروبي بالسودان ، حيث أعلن الاتحاد أنه بصدد تسيير جسر جوي لتقديم الدعم والمساندة للحكومة الانتقالية في جهودها لمكافحة جائحة "كورونا" .وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي روبرت فان دن دوول خلال اللقاء أن فرنسا والسويد ستقومان بتنسيق وتسهيل عملية الجسر الجوي، مضيفا أن الطائرة الأولى من المتوقع أن تصل يوم 10 يونيو محملة بـ(92) طن من المعدات الطبية.من جانبه شكر وزير الدولة الاتحاد الأوروبي ودوله لمجهوداتهم في مكافحة جائحة "كورونا" وتقديم دعم مقدر للسودان بتسيير الجسر الجوي للمساهمة في احتواء الجائحة، مضيفا أن ذلك يأتي ضمن العلاقات المتميزة بين السودان ودول الاتحاد الأوروبي، وأن الجسر الجوي لدعم السودان هو امتدادٌ للمساعدات التي ظل يتلقاها السودان من دول الاتحاد الأوروبي منذ تشكيل الحكومة الانتقالية.// انتهى //23:24ت م0240