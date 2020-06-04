جدة 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الأموال والتحويلات المشبوهة خارج البلاد وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن الإطاحة بشخصين من جنسية عربية في محافظة جدة ( في العقد الخامس من العمر ) تورطا بتحويل مبالغ مالية تجاوزت ( 1400000 ) مليون وأربعمائة ألف ريال، بطرق غير نظامية ولجهات مجهولة، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .// انتهى //00:06ت م0244