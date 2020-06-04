جدة 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الذي استهدف مسجداً في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.وقدمت الأمانة العامة تعازيها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.وجددت الأمانة العامة وقوفها إلى جانب أفغانستان، وتأكيدها على موقفها الثابت والرافض للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.// انتهى //00:11ت م0245