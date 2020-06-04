جيزان 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسأعلنت الكلية التقنية للبنين بمحافظة الدرب موعد القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ ، ابتداءً من الـ4 وحتى الـ17 من شهر ذي القعدة المقبل، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .وأوضح عميد الكلية عيسى الشعبي أن القبول في الكلية سيكون في تخصصات التأمين و التبريد وتكييف الهواء والوسائط المتعددة وتقنيات الويب.وبين أن الكلية اشترطت في المتقدم أن يكون سعودياً أو من أم سعودية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعاهد الصناعية الثانوية, أو ثانوية المعهد العلمي, او ثانوية الصم و البكم ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك و لائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له ، وأن يستوفي الشروط المعلنة وقت التقديم النهائي التي تحددها الكلية, وألا يزيد عمر المتقدم عن (30 ) عاماً، و ألا يزيد تاريخ الحصول على المؤهل عن 5 سنوات ، وألا يكون المتقدم خريجا من إحدى الجامعات السعودية ، أو مستمراً في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه ، أو خريجاً من ذات البرنامج التدريبي ، وألا يكون مفصولاً من أية كلية تقنية ، أو مطوي القيد خلال الفصلين الماضيين، وألا يكون موظفا، ويمكن قبول الموظفين الموفدين في حال إحضار موافقة من جهة العمل.وأشار الشعبي إلى أن المتدرب يحصل على مميزات خلال برنامج الدبلوم تتضمن صرف مكافأة شهرية مقدارها (990) ريالاً شهرياً، ويصرف للأشخاص ذوي الإعاقة مكافأة إضافية مقدارها (1500) ريال شهرياً للمتدرب المعاق (إعاقة متوسطة) و(5240) ريالاً للمتدرب المعاق (شديد الإعاقة) بعد إحضار التقرير الطبي من مراكز التأهيل الشامل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي يحدد نوع الإعاقة، إضافة لتوفير العدد والخامات والأدوات التدريبية مجاناً في الوحدات التدريبية .// انتهى //00:19ت م0248