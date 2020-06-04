تونس 11 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسقررت الحكومة التونسية اليوم إعادة قطاعات الأشغال العامة والبناء والصناعة والخدمات والوظيفة العمومية إلى سالف نشاطها بنسبة 100 %، بداية من الغد، بعد أن شهدت انقطاعاً بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجة فيروس كورونا.وأكدت المتحدثة باسم الحكومة التونسية لبنى الجريبي أن تونس دخلت حاليًا في المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجة، مشيرةَ إلى إعادة فتح المقاهي والمطاعم بكل أصنافها والمساجد ودور العبادة إضافة إلى الأنشطة الثقافية.وكان وزير الصحة التونسية عبد اللطيف المكي قد أكد في وقت سابق أن تونس أصبحت شبه خالية من فيروس كورونا، مؤكداً على ضرورة عودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية من جديد بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن نسبة انتقال الفيروس أصبحت ضعيفة جداً في الوقت الحالي.هذا وقد أعلنت تونس اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة وحالة إصابة واحدة بفيروس كورونا مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الإصابات هو 1087 حالة.// انتهى //00:56ت م0252