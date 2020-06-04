بريدة 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسبدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم بتنفيذ (60) برنامجاً من برامجها التطويرية المساندة عن بعد في العديد من المجالات الإدارية والمالية والتخصصية الموجهة لجميع منسوبي ومنسوبات التدريب التقني بالمنطقة وتستمر ثلاثة أسابيع .وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد بن صالح المذن أن هذه البرامج تعقد إلكترونياً عبر منظومة من منصات التواصل، ويقدمها نخبة من المدربين المختصين ذوي الخبرة من خلال مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمنطقة، وتحظى البرامج بإشراف مباشر من قبل الإدارة العامة بالمنطقة لضمان تنفيذها بأعلى المعايير ومراجعة مخرجاتها باستمرار من خلال إدارة الجودة بالإدارة، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للملتحقين في تلك البرامج تجاوز (2000) مشارك.وقدم المذن شكره لمعالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على دعمه لبرامج المؤسسة ولما تمتلكه المؤسسة من بنية تحتية رقمية تؤهلها للتميز في تنفذ مثل هذه البرامج وغيرها من البرامج التي نفذ العديد منها خلال هذه المرحلة ، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع المشاركين في تنفيذ تلك البرامج .//انتهى //01:02ت م0254