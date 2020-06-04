نواكشوط 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسقال وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي اليوم، إن ميزانية الدولة الموريتانية ستشهد عجزًا يُقدر بخمسة في المائة، بسبب تداعيات جائحة كورونا.وأضاف الوزير وفق الوكالة الموريتانية الرسمية للأنباء، أن الحكومة استطاعت تعبئة 55 من الموارد المالية لخطة الحكومة لمواجهة كورونا، مشيرًا إلى أن الترتيبات جارية للحصول على النسبة المتبقية.وبين الوزير أن موريتانيا طالبت على لسان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بإلغاء كامل الديون ، ضمن نداء نواكشوط الذي قال الوزير إنه لقي صدى إيجابيًا لدى الإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي.// انتهى //02:16ت م0258