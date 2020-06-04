جاكرتا 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، مقاطعة نوسا تنغارا الغربية في إندونيسيا.وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن بؤرة الزلزال وقعت على بعد 132 كلم شمال غرب سواحل جزيرة سارينغي الواقعة شمال المقاطعة.وأضافت أن عمق الزلزال بلغ 664 كلم تحت سطح الأرض.ولم ترد أي أنباء، عما إذا كان الزلزال قد أسفر عن خسائر بشرية ومادية.// انتهى //02:21ت م0260