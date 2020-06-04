سول 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسكشفت بيانات صدرت اليوم الخميس أن كوريا الجنوبية سجلت في شهر أبريل الماضي أكبر عجز في الحساب الجاري للبلاد منذ ما يقرب من عقد، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في الصادرات نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي، والتي أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، سجلت البلاد عجزا في الحساب الجاري، بقيمة 12ر3 مليار دولار في أبريل، وهو الأكبر منذ يناير من عام .2011 وبحسب الوكالة، يأتي العجز بعدما سجلت كوريا الجنوبية في أبريل من عام 2019، أول عجز في الحساب الجاري منذ 84 شهرا، وهو ما يرجع في الغالب إلى ما أطلق عليه البنك المركزي "زيادة موسمية غير عادية في مدفوعات الأرباح".وانخفضت صادرات البلاد بنسبة 3ر24 في المئة،على أساس سنوي لتصل إلى 9ر36 مليار دولار في أبريل الماضي، في حين تراجعت الواردات بنسبة 9ر15 في المئة، إلى 8ر37 مليار دولار، أي بعجز تجاري قدره 950 مليون دولار لرابع أكبر اقتصاد في قارة آسيا.// انتهى //06:13ت م0003