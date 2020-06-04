كانبيرا 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسأعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أن الاقتصاد الاسترالي سجل فائضا تجاريا بلغ 8.8 مليار دولار استرالي في شهر أبريل 2020م الماضي.وقال البيان أن الفائض يعتبر انخفاضا بنسبة 16% عن الفائض الذي سجل في شهر مارس الذي سبقه وبلغ آنذاك 10.446 مليار دولار استرالي.كما اعلن مكتب الإحصاءات عن انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة في استراليا بنسبة 17.7% في شهر أبريل الماضي. وقال البيان ان هذا الانخفاض يأتي بعد ارتفاع للمؤشر بنسبة 8.5% في شهر مارس الذي سبقه.// انتهى //06:15ت م0004