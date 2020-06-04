الرياض 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خالد الفيصل يثمن جهود القطاعات الأمنية والصحية في التعامل مع كورونا.أمير جازان يطلع على تقرير تهيئة وتعقيم المساجد والجوامع.أمير القصيم يطلع على جهود ومنجزات فريق رفع كفاءة الإنفاق.أمير تبوك يدشن مشروعين لأمانة المنطقة بقيمة تتجاوز الـ174 مليون ريال.فيصل بن فرحان يستقبل السفير الأميركي.المملكة نموذج للاستجابة في الاحتياجات العالمية.61 مليار دولار لدعم قطاع السياحة.مبادرة عودة تنهي مغادرة (12,798) مستفيدًا.المطالبـة بإعـادة النظـر في رسـوم النـقل الجـوي وخفض أسعار التذاكر.تعيـيـن 53 امــرأة بالسلك القضائي في النيابة.ارتفاع الحالات الحرجة وزيادة أعداد وفيات «كورونا».أميركا: التظاهرات تتواصل.. والانقسام يتعمق.الرئيس اللبناني يتمسك بقوات اليونيفيل.إيطاليا تفتح حدودها.. ولندن تستأنف الرحلات التجارية.المملكة تستضيف مؤتمر المانحين والحوثيون يعرقلون إيصال المساعدات.خامنئي سلّم "رومينا" لقاتلها.. وذرف الدموع!!.غارات روسية على سورية بعد ثلاثة أشهر هدنة.اتجاه سعودي - روسي لتمديد خفض الإنتاج.// يتبع //06:36ت م0006