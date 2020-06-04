إسلام آباد. 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي أكد بأن بلاده لن تساوم على أمنها الوطني وسيادتها الإقليمية.واهتمت بتصريحات المتحدث العسكري الباكستاني اللواء بابر افتخار الذي حذر من محاولة الهند تصعيد التوتر العسكري مع باكستان عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، مؤكداً بأن رد باكستان سيكون هذه المرة خلافاً لتوقعات الهند.وسلطت الضوء على تخطيط الحكومة الباكستانية لتشديد إجراءات الإغلاق الذكي للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك تزامناً مع الارتفاع القياسي الذي شهدته البلاد خلال الأيام الأخيرة في ضحايا كورونا.أفغانياً أخبرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بتفجير انتحاري داخل مسجد في الحي الدبلوماسي بالعاصمة كابل.وأشارت إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهند استعداداً للإعصار الذي يتحرك في البحر العربي نحو السواحل الهندية.وعرجت إلى تراجع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الهند إلى حد ملموس، وعزم الصين على دعم الدول النامية في التعامل مع جائحة كورونا.وتابعت تطورات الاحتجاجات الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية مقتل المواطن الأميركي جورج فلويد اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض، وانتقال عدوى الاحتجاجات إلى عدد من الدول الاوربيه .// انتهى //07:19ت م0011