سيئول 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 52 حالة في سيئول عاصمة البلاد وضواحيها.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه لليوم الثاني على التوالي يتجاوز المعدل اليومي للمصابين عتبة الـ50 شخصا.وأوضحت السلطات الصحية أن حصيلة الإصابات بلغت 11 الفا و 776 شخصا حتى منتصف ليل أمس بزيادة 57 حالة مقارنة مع اليوم السابق له.وما يزال عدد المتوفيين الإجمالي مستقرا عند 273 حالة بدون تسجيل أي حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .// انتهى //06:04ت م0010