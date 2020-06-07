عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الأحد 1441/10/15 هـ الموافق 2020/06/07 م واس
المدينة المنورة 15 شوال 1441هـ الموافق 7 يونيو 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدني في مدى الرؤية .
وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية - العلا - المدينة المنورة - المهد - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم .
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06:14ت م
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