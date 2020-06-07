المدينة المنورة 15 شوال 1441هـ الموافق 7 يونيو 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية وهطول امطار رعدية على المدينة المنورة ومحافظتي العيص ووادي الفرع .وبينت أن الحالة تستمر من 11 صباحاً و حتى الساعة 8 مساءً .//انتهى//07:09ت م0014