عام / الأرصاد : أمطار رعدية و أتربة مثارة على المدينة المنورة
الأحد 1441/10/15 هـ الموافق 2020/06/07 م واس
المدينة المنورة 15 شوال 1441هـ الموافق 7 يونيو 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية وهطول امطار رعدية على المدينة المنورة ومحافظتي العيص ووادي الفرع .
وبينت أن الحالة تستمر من 11 صباحاً و حتى الساعة 8 مساءً .
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07:09ت م
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