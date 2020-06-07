طرابلس 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، إعلان القاهرة بخصوص حل الأزمة الليبية من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحضور رئيس البرلمان عقيله صالح ، وقائد الجيش خليفة حفتر، والتي تنص إخراج المرتزقة الأجانب، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، وضمان تمثيل عادل للأقاليم الثلاثة تحت إشراف أممي، وتوحيد المؤسسات الاقتصادية، واعتماد إعلان دستوري، وتشكيل مجلس رئاسي .وأشارت الصحف إلى عمليات القتل والسلب والنهب التي تعرضت له مدينة ترهونة عقب دخول قوات الوفاق إليها وانسحاب الجيش، مبينة الانتهاكات الواسعة التي طالت المؤسسات الأمنية وممتلكات الدولة والمدنيين.وتطرقت إلى عمليات النزوح الجماعي لسكان ترهونة وقصر بن غشير خوفًا وهلعًا من التنكيل والقتل، مفيدة بمقتل أسرتين مكونتين من 15 شخصًا بقصف جوى أثناء النزوح.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، إذ لا تزال حدة الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الوفاق المدعومة بالقوات التركية والسوريين مستمرة خاصة في منطقة شرق مصراته وعلى حدود سرت، منوهة بصد الجيش هجوم جوي وبري لقوات الوفاق على حدود سرت وسط سقوط قتلى وجرحى بين قوات الوفاق .وتناولت الصحف ردود الفعل العربية المرحبة بالمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، مبينة ترحيب كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين ، والمملكة الأردنية ، والأمين العام للجامعة العربية، مؤكدين أن المسار السياسي هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الاستقرار والازدهار المنشودين في ليبيا، داعين جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للقتال وتغليب المصلحة الوطنية.ونقلت صحف ليبيا ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، واليونان ، بإعلان القاهرة الخاص بحل الأزمة الليبية، وبجهود مصر لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مطالبين كل الأطراف إلى المشاركة بحسن نية لوقف القتال والعودة إلى المفاوضات السياسية، مشددين على وحدة ليبيا وتوحيد كل مؤسساتها.// انتهى //08:13ت م0017