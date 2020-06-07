إسلام آباد 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم مجدداً على التزام حكومته بتطبيق الإغلاق الذكي في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا بدلاً من تطبيق الإغلاق الكامل.وقال في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الباكستانية إن الإغلاق الكامل يعني انهيار الاقتصاد وارتفاع حاد في الفقر، موضحا أن الحل الوحيد هو الإغلاق الذكي الذي يسمح بالأنشطة الاقتصادية مع إجراءات التشغيل القياسية.وأضاف أن حكومته تعمل حالياً على تعزيز الوعي العام لدى الشعب للتعامل مع جائحة كورونا وخلق التوازن بين الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وبين استمرارية النشاط الاقتصادي في البلاد.كما قال إن باكستان تعد من بين رواد الإغلاق الذكي في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.// انتهى //19:29ت م0184