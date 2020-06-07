الجزائر 15 شوال 1441 هجري الموافق 07 يونيو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار اليوم تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 10154 حالة.وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 707 وفيات، مشيراً إلى أنه تم تسجيل شفاء 86 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6717 حالة.// انتهى //19:35ت م0190