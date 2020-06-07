عرعر 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسرافقت عدسة وكالة الانباء السعودية اليوم الجهات الأمنية بمدينة عرعر في الأسواق التجارية، ووثقت مخالفات عدم لبس الكمام وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بناء على تعليمات وزارة الصحة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .وشملت جولة رجال الامن الميدانية على أسواق الذهب والخضار والفواكه والمحلات التموينية والملابس والمنطقة الصناعية.يذكر أن الجهات المختصة الزمت بوضع علامات أرضية إرشادية في الشراء وذلك بما يتوافق مع التوصيات الطبية، بالإضافة إلى تعقيم عربات التسوق بشكل دائم ومستمر .// انتهى //19:44ت م0191