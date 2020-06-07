الرياض 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسأعلنت الصحة اليوم الأحد أنه تم تسجيل (3045) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (101914) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (28385) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1564) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة، كما سُجلت (1026) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (72817) حالة.وذكرت أن الحالات المسجلة وعددها (3045) حالة، 55%من الحالات تعود لسعوديين و45% لغير سعوديين، و34% من الحالات للإناث، و66% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 12%، والبالغين 83%.كما ذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (717) حالة، ومكة المكرمة (623) حالة، وجدة (351) حالة، والدمام (257) حالة، والهفوف (132) حالة، والقطيف (120) حالة، والمدينة المنورة (110) حالات، والطائف (95) حالة، والخبر (62) حالة، والجبيل (60) حالة، والميرز (34) حالة، والظهران (31) حالة، وحفر الباطن (27) حالة، وجازان (27) حالة، والدرعية(27) حالة، ورأس تنورة (26) حالة، وخميس مشيط (22) حالة، وينبع (20) حالة، وصفوى (19) حالة، والعيون (18) حالة، ونجران (18) حالة، وبريدة (16) حالة، وعرعر (16) حالة، والجفر (15) حالة، والمزاحمية (13) حالة، ووادي الدواسر (13) حالة، وصبيا (11) حالة، وتبوك (11) حالة، وبيشة(10) حالات، والخرج (10) حالات، وبيش (9) حالات، ومهد الذهب (8) حالات، وحوطة بني تميم (8) حالات، والليث (6) حالات، وقبا (4) حالات، وأبها (4) حالات، والمجاردة (4) حالات، والنعيرية (4) حالات، والدرب (4) حالات، ووادي الفرع (3) حالات، ورنية (3) حالات، وأحد رفيدة (3) حالات، وتبالة (3) حالات، وسلوى (3) حالات، والعيدابي (3) حالات، والكامل (3) حالات، وخليص (3) حالات، والقويعية (3) حالات، والسليل (3) حالات، والباحة حالتان، والمحاني حالتان، والمضة حالتان، والبشائر حالتان، وأحد المسارحة حالتان، والدوادمي حالتان، والمجمعة حالتان، وضرماء حالتان، وحريملاء حالتان، وشقراء حالتان، وحالة واحدة في كل من: الحمنة، والبكيرية، والرس، وقصيباء، والقوز، والمظيلف، والمويه، وأم الدوم، والنماص، ومحايل عسير، وتثليث، وبقيق، وقرية العليا، والعارضة، والدائر، وصامطة، وأضم، وحبونا، وخباش، شرورة، ويدمة، ورفحاء، وطريف، وعفيف، والبجادية، والدلم، والحريق، والرين، ورماح، ورويضة العرض، وتمير، وثادق، وضباء.كما بلغ عدد الوفيات (712) حالة بإضافة (36) حالة وفاة جديدة، وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (6913608) حالات، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (3095348) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (400121) حالة.وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (25036) فحصا جديدا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (958237) فحصا.ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.// انتهى //19:52ت م0193