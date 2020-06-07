سكاكا 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه للمستشار الخاص لسموه الدكتور أحمد بن محمد السناني في وفاة والدته .جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالدكتور أحمد السناني ، داعيا سموه لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.من جانبه أعرب الدكتور السناني باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.// انتهى //20:43ت م0197