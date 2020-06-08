مكسيكو سيتي 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد تسجيل 3484 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 188 حالة وفاة جديدة.وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 117103 وعدد حالات الوفاة إلى 13699 حالة.وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.// انتهى //04:00ت م0221