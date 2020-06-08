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الاثنين 1441/10/16 هـ الموافق 2020/06/08 م واس
الرياض 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يوافق على الخطة الوطنية لتطوير الجودة وسلامة المرضى في القطاعات الصحية
سعود بن نايف يلتقي رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية
فيصل بن مشعل يلتقي المشاركين في مبادرة رجال الأمن والرقيبة ويرعى تخريج دفعة من جامعة المستقبل
محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بجازان
أمير تبوك يؤكد أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا
أمير الشمالية يؤكد على تنمية الشباب ويدشّن عيادات «تطمن»
نائب أمير الشرقية يحث على تقديم الدعم والوعي لرواد الأعمال
فيصل بن فرحان يهنئ وزير الخارجية العـراقي
الجبير يستقبل أبي زيد ويلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي
الاصابات وصلت إلى 100 ألف بعد تسجيل 3045 إصابة و36 وفاة.. والتعافي 1026 حالة
«مدونة البنك الدولي» تبرز التطور الرقمي بالمملكة وكفاءة توظيفها للتقنية بفترة الأزمة
وزير الأوقاف اليمني: المملكة تاريخ مشرف لدعم الشعب اليمني
جمعية إيثار وبلدية الخبر تطلقان مبادرة «لا ترميها»
المملكة في المركز 15 عالمياً بأكثر من 100 ألف إصابة كورونا
مطالب يمنية بالضغط على الحوثيين لوقف تدخلاتهم في العملية الإنسانية
مؤتمر المانحين.. تكامل بين دبلوماسية وإنسانية المملكة
مصرع مقاتلين موالين لإيران في سورية
الاحتجاجات الأميركية تلقي بظلالها على الانتخابات الرئاسية؟
انقسام إسرائيلي حول مخطط ضم الضفة
الصين تبدأ تجارب سريرية للقاح مقاوم لـ«كوفيد - 19»
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