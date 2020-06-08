الرياض 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يوافق على الخطة الوطنية لتطوير الجودة وسلامة المرضى في القطاعات الصحيةسعود بن نايف يلتقي رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقيةفيصل بن مشعل يلتقي المشاركين في مبادرة رجال الأمن والرقيبة ويرعى تخريج دفعة من جامعة المستقبلمحمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بجازانأمير تبوك يؤكد أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كوروناأمير الشمالية يؤكد على تنمية الشباب ويدشّن عيادات «تطمن»نائب أمير الشرقية يحث على تقديم الدعم والوعي لرواد الأعمالفيصل بن فرحان يهنئ وزير الخارجية العـراقيالجبير يستقبل أبي زيد ويلتقي سفراء الاتحاد الأوروبيالاصابات وصلت إلى 100 ألف بعد تسجيل 3045 إصابة و36 وفاة.. والتعافي 1026 حالة«مدونة البنك الدولي» تبرز التطور الرقمي بالمملكة وكفاءة توظيفها للتقنية بفترة الأزمةوزير الأوقاف اليمني: المملكة تاريخ مشرف لدعم الشعب اليمنيجمعية إيثار وبلدية الخبر تطلقان مبادرة «لا ترميها»المملكة في المركز 15 عالمياً بأكثر من 100 ألف إصابة كورونامطالب يمنية بالضغط على الحوثيين لوقف تدخلاتهم في العملية الإنسانيةمؤتمر المانحين.. تكامل بين دبلوماسية وإنسانية المملكةمصرع مقاتلين موالين لإيران في سوريةالاحتجاجات الأميركية تلقي بظلالها على الانتخابات الرئاسية؟انقسام إسرائيلي حول مخطط ضم الضفةالصين تبدأ تجارب سريرية للقاح مقاوم لـ«كوفيد - 19»// يتبع //06:02ت م0003