طوكيو 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسصعدت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 00ر212 نقطة أو ما يعادل 93ر0% ليصل إلى 73ر23075 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 35ر9 نقطة، أو58ر0% ، ليصل إلى 83ر1621 نقطة.// انتهى //07:04ت م0011