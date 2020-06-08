بريدة 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واستمكن - بفضل الله - أطباء مستشفى الولادة والأطفال ببريدة ، من استئصال ورم ضخم من بطن مريضة كانت تعاني من انتفاخ حاد في البطن ، مصحوباً مع عدم القدرة على الأكل والتنفس بصورة طبيعية ، لينهي بذلك معاناة استمرت أكثر من 13 عاماً.وقد أظهرت الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة ، وجود ورم كيسي ضخم ، يبلغ من الحجم 23سم * 21سم ، ويحتوي بداخله على سائل بني اللون ، بلغ حجمه 2500 مل, حيث جرى إدخال المريضة إلى قسم التنويم " العناية المتوسطة" وبعد استقرار حالتها ، تم نقلها إلى قسم العمليات الجراحية, وجرى استئصال الورم ، بعد إزالة الالتصاقات المرتبطة بالأمعاء والحالبين ، وقد استغرقت العملية الجراحية قرابة 3 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح ، وبعد تماثلها للشفاء التام غادرت المستشفى ، كما جرى تحديد موعد لها للمتابعة في العيادة.// انتهى //14:49ت م0113