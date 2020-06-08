حائل 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسسجلت جامعة حائل 3,450,145 دقيقة دراسية من خلال نظام إدارة التعلّم "البلاك بورد" بعد تحوّل الجامعة للتعليم عن بُعد إثر تعليق الدراسة حضوريًا وذلك خلال 6 أيام الأولى للدراسة من الفترة 31 مايو 2020م حتى 07 يونيو 2020م في الفصل الصيفي للعام الجامعي 1441هـ.كما سجلت الجامعة أرقام حضور مرتفعة للطلبة وساعات تدريسيّة حيث بلغ عدد الحضور 39615 طالبًا وطالبةً في 942 فصلا افتراضيا و680 جلسة.// انتهى //14:57ت م0116