الرياض 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسوقعت وزارة الصحة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والعلمية وبحث آخر مستجداتها.ووقع المذكرة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس.وتهدف مذكرة التفاهم المشتركة الى التعاون في مجال تطوير التقنيات المتعلقة بتعزيز الصحة العامة لتقديم خدمات الاستشارات والحلول التقنية المبتكرة للمساهمة في تعزيز الرعاية الصحية بجميع مستوياتها والوقاية من الأمراض. كما تهدف المذكرة إلى التعاون في مجال الانتفاع المشترك من المنشآت وقواعد البيانات والمختبرات المستخدمة للبحوث والتطوير وتصنيع المنتجات.وتتضمن مذكرة التفاهم، التعاون بين وزارة الصحة و المدينة في مجال تقنيات الجينوم والحوسبة البيولوجية، وتقنيات اللقاحات والتصنيع البيولوجي، وتقنية المعلومات وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، والتعاون كذلك في مجال النمذجة الرياضية والمحاكاة، وأنظمة الروبوت والتحكم الذاتي. كما تتضمن مجالات المذكرة التعاون في تقنيات الاتصالات وانترنت الأشياء، والتصنيع المتقدم وتقنيات الصناعة الرابعة. // انتهى//15:04ت م0118