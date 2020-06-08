الدمام 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسدشن معالي أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير اليوم ، خدمة "نخدمك في منزلك"، التي تهدف إلى خدمة جميع المستفيدين في منازلهم دون الحاجة للزيارة الحضورية للأمانة أو البلديات، وذلك ضمن استراتيجية الأمانة الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" وذلك بمقر خدمة العملاء بالأمانة.وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الخدمة تأتي ضمن الجهود التي تقدمها الأمانة لخدمة جميع المستفيدين، وتوفير عناء الوقت والجهد، وحفاظاً على سلامتهم، كما تأتي بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تنفذها الأمانة، مع الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة، وتحقيقاً للتعليمات التي أصدرتها حكومتنا الرشيدة في هذا الشأن.وبين أن الخدمة تمكن المستفيد من حجز موعد عبر البوابة الرقمية www.eamana.gov.sa، ورفع ملاحظاته وبلاغاته لتقوم إدارة خدمة العملاء بتقييم الطلب ، وتقديم الخدمة المناسبة له، بحسب الإدارة المعنية، إضافة إلى ذلك أنها تُمكِّن المستفيد من حجز موعد مع معالي الأمين إذا تطلب الأمر أو مع أحد مسؤولي الأمانة المعنيين حسب الاختصاص والخدمة المراد الاستفادة منها.// انتهى //15:11ت م0120