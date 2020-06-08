كوناكري 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسأعلن في غينيا عن إصابة وزير الصحة الغيني ريمي لاما بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خضوعه للكشف عن الفيروس، حيث جاءت نتيجة فحصه إيجابية.ونقلت وكالة غينيا للأنباء عن وزير الصحة اليوم، إن طبيعة الوظيفة، تجعل قطاع الصحة والعاملين به، في طليعة الصفوف المعرضة لخطر هذا الوباء.مما يذكر أن إصابة الوزير الغيني، تأتي ضمن 47 إصابة سجلت أمس في البلاد، وذلك من أصل 695 خضعوا للفحص عن الفيروس المستجد، فيما ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في غينيا إلى 4165 حالة إصابة مؤكدة، بينها 2877 حالة شفاء، و23 وفاة.// انتهى //15:13ت م0121