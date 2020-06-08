بريدة 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمركز التحكم والسيطرة في ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للطوارئ لمناقشة التدابير الاحترازية والبرنامج التوعوي بضرورة الالتزام بالطرق الوقائية.وفي بداية الاجتماع جرى استعراض وقياس مدى جاهزية الإجراءات والاحترازات الوقائية لمكافحة فايروس كورونا بالمنطقة من قبل القطاعات الحكومية.ونوه سموه بالجهود الوقائية المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والتدابير الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده -حفظهما الله - لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد covid 19 وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفيروس , مؤكداً وجوب أخذ الاحتياطات كافة وتطبيق الخطط الوقائية لمواجهة الأزمات ومواصلة تطبيق جميع الجهود للحد من هذه الجائحة عبر تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الوقائية , مثمناً لمعالي وزير الصحة وجميع القطاعات الحكومية بالمنطقة جهودهم , سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الإجراءات المنفذة من قبل القطاعات الحكومية الصحية والبلدية والأمنية والقطاعات ذات العلاقة لمتابعة تطبيق التعليمات الصادرة من الجهات العليا ، كما ناقش الاجتماع آليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات وصولاً لتعزيز الإجراءات وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن تطبيق الخطط الصحية الاحترازية بالمنطقة لسلامة المواطنين والمقيمين بإذن الله ، إلى جانب بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي , ورئيس التجمع الصحي الدكتور سلطان الشايع ، وأمين اللجنة مدير فرع وزارة التجارة بالقصيم المهندس فهد الحربي.// انتهى //15:14ت م0122