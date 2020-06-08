الدمام 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي.ونوه سموه بما بذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ من جهود من أجل تحقيق الاستقرار للأسواق المحلية، والحرص على توفر المواد التموينية والسلع الأساسية، وهو ما لمسه المواطن منذ بداية الجائحة، مؤكداً سموه أن هذه الخطط والجهود تتطلب المزيد ومواصلة الجولات الرقابية والميدانية، وتعزيز الاستجابة لبلاغات المستهلكين، لا سيما في مخالفات رفع الأسعار، ومخالفة الإجراءات الاحترازية من المنشآت التجارية، وتعزيز التواصل مع قطاع الأعمال للرفع عن أي معوقات أو مقترحات تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة، مع أهمية التنسيق مع الجهات الحكومية في المنطقة لإنجاح الخطط المعدة للتعامل مع هذه الجائحة وآثارها.واطلع سموه على تقرير موجز عن جهود فرع الوزارة، وإحصائيات ضبط المخالفات، والخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، مشيداً سموه بهذه الجهود، متمنياً لمنسوبي فرع وزارة التجارة التوفيق.من جهته عبر مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على كلماته المحفزة له ولزملائه منسوبي الفرع، وحرصه على تفعيل الدور الرقابي للفرع، وضبط الأسواق.//انتهى//15:14ت م0123