الدمام 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي.وأكد سموه الدور المهم للوزارة في تحقيق الاستقرار للأسواق المحلية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة ثقة المستهلك بالمنتجات، مبيناً أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الدعم السخي والكريم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله-، مؤكداً أهمية مواصلة الحملات الرقابية والزيارات الميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتكثيف التوعية بوسائل الإبلاغ عن المنتجات المخالفة وغير المطابقة للمواصفات، والاستجابة السريعة للبلاغات.وأشاد سموه بجهود الفرق الرقابية العاملة في الميدان في ضبط ومباشرة بلاغات المستهلكين، ومراقبة الأسعار وتوفر المنتجات، في منافذ البيع المختلفة، مما عزز من ثقة المستهلك، متمنياً سموه لمنسوبي فرع الوزارة التوفيق.من جانبه، أعرب مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر لجهود فرع الوزارة، وحرصهما على قيام الوزارة بأداء مهامها على أكمل وجه.// انتهى//15:15ت م0124