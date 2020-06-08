رفحاء 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واستكثف الجهات الأمنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية جهودها في تطبيق القرارات والإجراءات المختلفة التي اُتخذت للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد ، ومنها قرار إلزام جميع المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامات أو مايغطي الأنف والفم عند الخروج من المنزل، خلال التجمعات وفي أثناء القيام بأعمالهم أو التسوق، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي وغيرها،وفق تعليمات وزارة الصحة .ورافقت "واس" اليوم الجهات الأمنية بمحافظة رفحاء خلال عملها الميداني،ووثقت تسجيل مخالفات بحق عدد من الذين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ومن أبرزها عدم ارتداء " الكمامات " في الأماكن العامة.من جانب آخر أشاد عدد من المواطنين بتطبيق تلك الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، لا سيما في ظل تزايد حالات الإصابة في بعض المدن مشيرين إلى أن ارتداء الكمامة بات ضروريا للجميع خاصة وأن هذا الفيروس سريع الانتشار، لذا لابد من تطبيق الإجراءات الوقائية كافة التي أعلنت عنها وزارة الصحة حفاظا على صحة الجميع وسلامتهم.// انتهى //20:59ت م0213