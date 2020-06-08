رفحاء 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسأطلقت جمعية صحتي بطلعة التمياط، بالتعاون مع صندوق الوقف الصحي ووزارة الصحة ممثلة بصحة الحدود الشمالية مبادرة " دواؤك للبيت واصل" .وتهدف المبادرة إلى توصيل الأدوية والمستلزمات الصحية لمستفيدي الرعاية المنزلية ، دون الحاجة للحضور إلى المستشفيات أو المراكز الصحية، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الجمعية أن المبادرة تشمل 1000 مستفيد في جميع المستشفيات بمدن ومحافظات المنطقة والقطاعات الصحية بعرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة وجديدة عرعر وشعبة نصاب .// انتهى //20:59ت م0214