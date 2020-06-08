الرياض 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسأطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حملة (خذوا حذركم) التي تهدف إلى التوعية بأهمية الأخذ بالأسباب الاحترازية والوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة لسلامة المجتمع ولمنع انتشار عدوى (فيروس كورونا).كما تهدف الحملة التي تنطلق في ميادين مناطق المملكة كافة وعبر منصات الرئاسة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، للحث على تطبيق الإجراءات الاحترازية، إسهاما من الرئاسة العامة في هذا الواجب الشرعي والوطني.وخلال إطلاق الحملة بين معاليه أنها تأتي مواكبة للجهود الكبيرة والمميزة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- ، في مكافحة فيروس (كورونا)، ومشاركة من الرئاسة العامة للدور المجتمعي الذي تضطلع به في أعمالها مجتمعة مع الجهات المختصة التي تبذل جهوداً ضخمة وكبيرة جعلت المملكة في هذه الأزمة من أوائل الدول في الأخذ بكل الاحتياطات والتدابير الوقائية ورعاية شعبها ومواطنيها والمقيمين على أرضها بأعظم رعاية ، وأفضل وسائل في المحافظة على صحة المواطن والمقيم بما أصبح مضرب المثل في دول العالم كلها.وأضاف معاليه: والحمد لله أولاً وآخر والشكر له سبحانه وتعالى، ثم الشكر لولاة أمرنا الميامين ثم لكل مواطن ومقيم اعتنى بالأخذ بهذه التدابير والإجراءات الوقائية، سائلاً الله جل وعلا أن يرفع هذا الوباء عن البلاد ويحفظ العباد .// انتهى //21:06ت م0215