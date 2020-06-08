اجتماعي / الفرق التطوعية بجمعية معين تعقم 325 مسجدًا وجامعًا في محافظات جازان
الاثنين 1441/10/16 هـ الموافق 2020/06/08 م واس
جيزان 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واس
أسهمت الفرق التطوعية التابعة لجمعية معين التطوعية لخدمة المجتمع بمنطقة جازان ، خلال الأسبوع الماضي في تعقيم وتجهيز 325 مسجدًا وجامعًا ، ضمن مبادرات الجمعية التطوعية لمساندة جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان ،وفقاً للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد بن عبدالعزيز عارضي أن 321 متطوعًا نفذوا أعمال المبادرة التي شملت تجهيز الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين ، وطباعة منشورات توعوية وإرشادية ، وتثبيت ملصقات للتباعد الجسدي بين المصلين وجمع المصاحف والكتيبات ووضعها في مستودعات المساجد وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وغيرها، وتوفير المستلزمات المطلوبة كافة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله ، فضلا عن ترتيب دخول المصلين في صلاة الجمعة .
وأشار إلى أن الفرق التطوعية المشاركة هي: فريق إحسان والنخبة ورحماء والخير ويمناكم وفريق بصمة التطوعي ، حيث شملت أعمال الفرق 73 قرية في 6 محافظات شملتها المبادرة .
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21:08ت م
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