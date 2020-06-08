جيزان 16 شوال 1441 هـ الموافق 08 يونيو 2020 م واسأسهمت الفرق التطوعية التابعة لجمعية معين التطوعية لخدمة المجتمع بمنطقة جازان ، خلال الأسبوع الماضي في تعقيم وتجهيز 325 مسجدًا وجامعًا ، ضمن مبادرات الجمعية التطوعية لمساندة جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان ،وفقاً للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد بن عبدالعزيز عارضي أن 321 متطوعًا نفذوا أعمال المبادرة التي شملت تجهيز الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين ، وطباعة منشورات توعوية وإرشادية ، وتثبيت ملصقات للتباعد الجسدي بين المصلين وجمع المصاحف والكتيبات ووضعها في مستودعات المساجد وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وغيرها، وتوفير المستلزمات المطلوبة كافة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله ، فضلا عن ترتيب دخول المصلين في صلاة الجمعة .وأشار إلى أن الفرق التطوعية المشاركة هي: فريق إحسان والنخبة ورحماء والخير ويمناكم وفريق بصمة التطوعي ، حيث شملت أعمال الفرق 73 قرية في 6 محافظات شملتها المبادرة .// انتهى //21:08ت م0216